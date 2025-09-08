Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:46
23.811 +0,67%
Dow Jones 17:46
45.434 +0,07%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: indice DAX del 5/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 5/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,73% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23.377,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.927,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.157,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```