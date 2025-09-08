Milano 5-set
41.608 0,00%
Nasdaq 5-set
23.652 +0,08%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 5-set
9.208 0,00%
Francoforte 5-set
23.597 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.417,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.417,98 in apertura.
Condividi
```