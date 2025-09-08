Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:53
23.820 +0,71%
Dow Jones 17:53
45.457 +0,12%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Francoforte: andamento rialzista per Befesa

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Befesa
Balza in avanti Befesa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,80%.
Condividi
```