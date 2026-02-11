Milano 13:04
46.371 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:04
10.426 +0,69%
Francoforte 13:04
24.943 -0,18%

Francoforte: andamento rialzista per Tag Immobilien

Apprezzabile rialzo per Tag Immobilien, in guadagno del 3,54% sui valori precedenti.
