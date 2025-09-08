Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt
, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hensoldt
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,62%, rispetto a -0,16% del Germany MDAX
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hensoldt
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hensoldt
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,62 Euro. Primo supporto a 91,32. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 89,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)