Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,62%, rispetto a -0,16% del Germany MDAX).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hensoldt. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hensoldt evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 93,62 Euro. Primo supporto a 91,32. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 89,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
