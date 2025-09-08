Francoforte: balza in avanti Befesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Befesa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Befesa
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, Befesa
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 28,12 Euro e supporto a 27,48. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 28,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)