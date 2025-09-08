Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:54
23.826 +0,74%
Dow Jones 17:54
45.453 +0,11%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Francoforte: balza in avanti Befesa

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Befesa
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Befesa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,80%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Befesa più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, Befesa presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 28,12 Euro e supporto a 27,48. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 28,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```