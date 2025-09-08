Londra: scambi in positivo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Marks & Spencer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,93%, rispetto a +0,34% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,464 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,523. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,582.
