Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: andamento rialzista per Synopsys

New York: andamento rialzista per Synopsys
Seduta vivace oggi per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.
