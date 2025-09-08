New York: andamento sostenuto per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore globale di videogiochi
, con una variazione percentuale del 2,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Take-Two Interactive Software
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Take-Two Interactive Software
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Take-Two Interactive Software
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 247,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 242,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 252.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)