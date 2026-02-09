In evidenza Take-Two Interactive Software sul listino di New York

distributore globale di videogiochi

Take-Two Interactive Software

Nasdaq 100

Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 198,5 USD con tetto rappresentato dall'area 207,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 192,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)