In evidenza Take-Two Interactive Software sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore globale di videogiochi
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.
L'andamento di Take-Two Interactive Software
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Take-Two Interactive Software
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 198,5 USD con tetto rappresentato dall'area 207,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 192,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)