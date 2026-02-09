Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

In evidenza Take-Two Interactive Software sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore globale di videogiochi, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.

L'andamento di Take-Two Interactive Software nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Take-Two Interactive Software suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 198,5 USD con tetto rappresentato dall'area 207,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 192,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
