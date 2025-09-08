Milano 8-set
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: movimento negativo per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che sta segnando un calo del 3,21%.

La tendenza ad una settimana di Regeneron Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
