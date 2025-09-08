New York: movimento negativo per Regeneron Pharmaceuticals

società farmaceutica attiva nel settore biotech

Regeneron Pharmaceuticals

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,21%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)