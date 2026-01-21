Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:28
25.228 +0,96%
Dow Jones 20:28
48.966 +0,98%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: movimento negativo per Palantir Technologies

Ribasso composto e controllato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta una flessione del 3,59% sui valori precedenti.
