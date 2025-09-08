Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:00
23.829 +0,75%
Dow Jones 18:00
45.446 +0,10%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

New York: vendite diffuse su Moderna

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Moderna
Ribasso per la società americana di biotecnologia, che tratta in perdita del 4,67% sui valori precedenti.
Condividi
```