Oro ancora in corsa, prezzo spot oltre 3.630 dollari l'oncia

(Teleborsa) - I prezzi dell'oro sono, con le quotazioni spot che si attestano a 3.634 dollari l'oncia, in progresso dell'1,3%, così come il future con scadenza dicembre 2025 che tocca 3.677 dollari l'oncia, in aumento dello 0,7%.Un andamento sostenuto dalleda parte della Federal Reserve la prossima settimana (il 16 e 17 settembre), dopo i deboli dati sull’occupazione americana, pubblicati venerdì. Questa settimana è attesa la riunione della BCE (giovedì 11 settembre) con gli analisti che prevedono un nulla di fatto sul costo del denaro.