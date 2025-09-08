Milano 17:02
41.667 +0,14%
Nasdaq 17:02
23.822 +0,72%
Dow Jones 17:02
45.473 +0,16%
Londra 17:02
9.215 +0,07%
Francoforte 17:02
23.785 +0,80%

Oro ancora in corsa, prezzo spot oltre 3.630 dollari l'oncia

(Teleborsa) - I prezzi dell'oro sono ancora in aumento, con le quotazioni spot che si attestano a 3.634 dollari l'oncia, in progresso dell'1,3%, così come il future con scadenza dicembre 2025 che tocca 3.677 dollari l'oncia, in aumento dello 0,7%.

Un andamento sostenuto dalle crescenti scommesse sui tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve la prossima settimana (il 16 e 17 settembre), dopo i deboli dati sull’occupazione americana, pubblicati venerdì. Questa settimana è attesa la riunione della BCE (giovedì 11 settembre) con gli analisti che prevedono un nulla di fatto sul costo del denaro.

