Spotify in tilt: l’app non funziona e il titolo scivola a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in rosso il titoloche sta segnando un calo del 3,38%.A pesare sulle azioni contribuiscono le segnalazioni degli utenti di malfunzionamenti nella giornata odierna della piattaforma di streaming musicale che prontamente ha risposto in un post su X: “Siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando".A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 568,1 USD. La resistenza più immediata è stimata a 592. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 615,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.