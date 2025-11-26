ADCI Awards 2025, premiato lo spot "Italo is Magic"

(Teleborsa) - Italo
protagonista all'ultima edizione degli ADCI Awards 2025,
il premio dell'Art Directors Club Italiano
che celebra l'eccellenza creativa. La società, per il nuovo e innovativo spot "Italo is Magic"
realizzato con l'agenzia DDB Group Italy
e con la casa di produzione Karen
, ha portato a casa un oro, un argento e una Shortlist nella categoria Industry Craft | Film Craft, ossia quella che celebra i migliori aspetti cinematografici delle produzioni audiovisive.
Il film, diretto da Ernest Desumbila,
ha trionfato per i migliori effetti speciali ma si è anche distinto per la miglior regia, e la musica (la colonna sonora sulle celebri note di Don't Stop Me Now dei Queen), confermando l'altissimo livello qualitativo e l'approccio visionario che caratterizzano l'immaginario del brand.
"Ricevere un simile riconoscimento ci rende orgogliosi e ci stimola ad andare avanti su questa strada. Vogliamo rendere il viaggio in treno un'esperienza unica e questo spot racchiude tutta la nostra essenza. Un viaggio magico, attraverso l'immaginazione di un bambino, che può divenire realtà" commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo.