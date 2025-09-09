Milano 10:10
41.965 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:10
9.234 +0,13%
Francoforte 10:09
23.725 -0,35%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta in frazionale rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,1759.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,1795. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,1686. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,1904.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
