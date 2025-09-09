Milano 10:15
Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Hensoldt
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hensoldt, in flessione del 3,35% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Hensoldt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Hensoldt è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 91,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 96,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
