Francoforte: in calo Hensoldt

(Teleborsa) - Composto ribasso per Hensoldt
, in flessione del 3,35% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hensoldt
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Hensoldt
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 91,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 96,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)