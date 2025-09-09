GOLD dell'8/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,37%.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.669,9, mentre il primo supporto è stimato a 3.567,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.772.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)