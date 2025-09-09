Milano 10:16
41.967 +0,58%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:16
9.239 +0,19%
Francoforte 10:15
23.729 -0,33%

GOLD dell'8/09/2025

Finanza
GOLD dell'8/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,37%.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.669,9, mentre il primo supporto è stimato a 3.567,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.772.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```