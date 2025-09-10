Milano
9-set
42.008
0,00%
Nasdaq
9-set
23.840
+0,33%
Dow Jones
9-set
45.711
+0,43%
Londra
9-set
9.243
0,00%
Francoforte
9-set
23.718
0,00%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 06.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai in flessione dello 0,31% alle 05:48
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,31% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.815,12 punti
In breve
,
Finanza
10 settembre 2025 - 05.48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,31% alle 05:48 e continua le contrattazioni a 3.815,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,20% alle 05:48
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,64%
Borsa: Shanghai avanza dello 0,51% alle 05:48
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,73% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,83% alle 05:48
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,88% alle 05:48
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,93% alle 05:48
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,88% alle 05:48
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dello 0,99% alle 05:48
Borsa: Andamento negativo per Shanghai, in flessione dell'1,20% alle 05:48
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto