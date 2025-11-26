Milano
Borsa: Shanghai avanza dello 0,22% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.878,65 punti
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 04.48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,22%, con 3.878,65 punti alle 04:48.
