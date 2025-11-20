Milano 19-nov
42.651 -0,44%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 -0,47%
Francoforte 19-nov
23.163 -0,08%

Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,64%

L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 3.946,74 punti

In breve, Finanza
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,64%, a quota 3.946,74 in apertura.
