Londra: andamento rialzista per DCC

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite
, che avanza bene del 3,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che DCC
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,16%, rispetto a +1,62% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario tecnico di DCC
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 47,27 sterline con area di resistenza individuata a quota 48,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 46,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)