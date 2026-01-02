Milano 14:03
45.230 +0,64%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:03
9.972 +0,41%
Francoforte 14:03
24.574 +0,34%

Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings
Avanza il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che guadagna bene, con una variazione del 3,00%.
Condividi
```