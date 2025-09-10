Milano 9:46
42.064 +0,13%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:46
9.263 +0,22%
23.838 +0,50%

Londra: brillante l'andamento di Haleon

Balza in avanti l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
