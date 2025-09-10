Milano 17:35
New York: in bella mostra Broadcom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech statunitense, che scambia in rialzo del 7,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Broadcom più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo di Broadcom mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 365 USD. Rischio di discesa fino a 353,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 376,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
