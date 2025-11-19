New York: positiva la giornata per Broadcom

società tech statunitense

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 3,14%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 339,4 USD con prima area di resistenza vista a 361,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 327,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)