Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 19:50
24.534 +0,13%
Dow Jones 19:50
46.047 -0,10%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: positiva la giornata per Broadcom

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Broadcom
(Teleborsa) - Scambia in profit la società tech statunitense, che lievita del 3,14%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Broadcom più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Broadcom evidenzia un declino dei corsi verso area 339,4 USD con prima area di resistenza vista a 361,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 327,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
