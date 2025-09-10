New York: movimento negativo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dei beni di largo consumo
, che mostra un decremento dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Procter & Gamble
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la big di Cincinnati
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 158,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 155,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)