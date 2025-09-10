Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:20
23.830 -0,04%
Dow Jones 20:20
45.460 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: movimento negativo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dei beni di largo consumo, che mostra un decremento dell'1,88%.

La tendenza ad una settimana di Procter & Gamble è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la big di Cincinnati è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 158,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 155,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
