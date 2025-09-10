Milano 9:47
42.091 +0,20%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:47
9.262 +0,21%
23.846 +0,54%

PALLADIUM del 9/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,84% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.102,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.142,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.086,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```