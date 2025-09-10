Milano 17:35
Piazza Affari: giornata depressa per il settore automotive dell'Italia

Piazza Affari: giornata depressa per il settore automotive dell'Italia
Giornata negativa per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la seduta a 348.812,59 punti, in calo dello 0,72%.
