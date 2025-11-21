Milano
10:25
42.678
-0,56%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
10:25
9.484
-0,46%
Francoforte
10:25
23.123
-0,67%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 10.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
21 novembre 2025 - 10.00
Performance positiva per il
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la giornata in aumento dell'1,02% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: accelera il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+0,48%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: accelera il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: timido segno meno per il settore automotive dell'Italia
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto