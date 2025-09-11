Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Hensoldt
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 95,58 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 92,03. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 99,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)