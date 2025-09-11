Gas, indice IGI cala a 37,03 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI - Italian Gas Index
per l’11 settembre è pari a 37,03 euro/MWh, in ribasso
rispetto al 10 settembre attestatosi 38,35 €/MWh.
L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME
, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.