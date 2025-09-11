Milano 11:48
42.226 +0,40%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:48
9.259 +0,37%
Francoforte 11:48
23.625 -0,03%

GOLD del 10/09/2025

Finanza
GOLD del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,39%.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.672, mentre il primo supporto è stimato a 3.578,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.765,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
