GOLD del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,39%.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3.672, mentre il primo supporto è stimato a 3.578,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3.765,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)