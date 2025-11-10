GOLD del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo giallo, che conclude in progresso dello 0,57%.
Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.023,6. Supporto stimato a 3.954,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.093.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)