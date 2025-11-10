Milano 13:34
43.844 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:34
9.778 +0,98%
Francoforte 13:34
23.994 +1,80%

GOLD del 7/11/2025

Finanza
GOLD del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo giallo, che conclude in progresso dello 0,57%.

Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.023,6. Supporto stimato a 3.954,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.093.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
