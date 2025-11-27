GOLD del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,78%.
Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.196,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 4.098,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.294,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)