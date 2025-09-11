Londra: balza in avanti Compass Group

leader mondiale nella ristorazione

FTSE 100

Compass Group

Compass Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 25,79 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 25,97. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 25,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)