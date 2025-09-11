Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:52
24.008 +0,66%
Dow Jones 20:52
46.084 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: scambi in positivo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Bene il produttore di vernici e rivestimenti, con un rialzo del 2,67%.

Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Sherwin Williams confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 370,5 USD con primo supporto visto a 360,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 354,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
