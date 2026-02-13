Milano 9:01
46.180 -0,09%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 9:01
10.434 +0,30%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Chiude in ribasso Wall Street

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,34% sul Dow Jones; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.833 punti.

In forte calo il Nasdaq 100 (-2,04%); come pure, pesante l'S&P 100 (-1,67%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities (+1,50%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,29%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-2,65%), energia (-2,17%) e finanziario (-1,99%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, McDonald's (+2,74%), United Health (+1,96%), Johnson & Johnson (+1,53%) e Sherwin Williams (+1,53%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems, che ha chiuso a -12,32%.

Sensibili perdite per Walt Disney, in calo del 5,31%.

In apnea Apple, che arretra del 5,00%.

Tonfo di IBM, che mostra una caduta del 4,87%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Exelon (+6,96%), Seagate Technology (+5,83%), Western Digital (+3,78%) e American Electric Power Company (+3,45%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin, che ha terminato le contrattazioni a -19,66%.

Lettera su Cisco Systems, che registra un importante calo del 12,32%.

Scende DoorDash, con un ribasso dell'8,17%.

Crolla Cognizant Technology Solutions, con una flessione del 7,16%.
