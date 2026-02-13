Chiude in ribasso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,34% sul; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.833 punti.In forte calo il(-2,04%); come pure, pesante l'(-1,67%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,50%) e(+1,29%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,65%),(-2,17%) e(-1,99%).del Dow Jones,(+2,74%),(+1,96%),(+1,53%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,32%.Sensibili perdite per, in calo del 5,31%.In apnea, che arretra del 5,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,87%.(+6,96%),(+5,83%),(+3,78%) e(+3,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -19,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 12,32%.Scende, con un ribasso dell'8,17%.Crolla, con una flessione del 7,16%.