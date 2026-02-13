Chiude in ribasso Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,34% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.833 punti.
In forte calo il Nasdaq 100
(-2,04%); come pure, pesante l'S&P 100
(-1,67%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities
(+1,50%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,29%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica
(-2,65%), energia
(-2,17%) e finanziario
(-1,99%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, McDonald's
(+2,74%), United Health
(+1,96%), Johnson & Johnson
(+1,53%) e Sherwin Williams
(+1,53%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems
, che ha chiuso a -12,32%.
Sensibili perdite per Walt Disney
, in calo del 5,31%.
In apnea Apple
, che arretra del 5,00%.
Tonfo di IBM
, che mostra una caduta del 4,87%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Exelon
(+6,96%), Seagate Technology
(+5,83%), Western Digital
(+3,78%) e American Electric Power Company
(+3,45%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin
, che ha terminato le contrattazioni a -19,66%.
Scende DoorDash
, con un ribasso dell'8,17%.
Crolla Cognizant Technology Solutions
, con una flessione del 7,16%.