New York: senza freni Centene

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che mostra una salita bruciante del 12,38% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Centene mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,91%, rispetto a +1,88% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Centene è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,15 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 38,2.

