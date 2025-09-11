New York: si concentrano le vendite su Fastenal Company

distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,24%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,99. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 45,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)