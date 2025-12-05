New York: performance negativa per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Retrocede la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, con un ribasso dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Baker Hughes Company
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Baker Hughes Company
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)