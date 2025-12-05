Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 20:57
25.696 +0,45%
Dow Jones 20:57
48.018 +0,35%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: performance negativa per Baker Hughes Company

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Retrocede la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, con un ribasso dell'1,87%.

Lo scenario su base settimanale di Baker Hughes Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Baker Hughes Company è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
