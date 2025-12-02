New York: si concentrano le vendite su Baker Hughes Company

società leader nella tecnologia al servizio dell'energia

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,65%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,75 USD. Possibile una discesa fino al bottom 48,28. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)