New York: si concentrano le vendite su Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Pressione sulla società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che tratta con una perdita del 2,65%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Baker Hughes Company
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo di Baker Hughes Company
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,75 USD. Possibile una discesa fino al bottom 48,28. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)