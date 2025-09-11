New York: spinge in avanti Etsy

(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che scambia in rialzo del 5,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Etsy
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62 USD. Supporto a 59,15. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 64,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)