Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:52
24.008 +0,66%
Dow Jones 20:52
46.084 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: spinge in avanti Etsy

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti Etsy
(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che scambia in rialzo del 5,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Etsy ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62 USD. Supporto a 59,15. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 64,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```