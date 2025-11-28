Milano 10:16
43.113 -0,25%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:16
9.701 +0,07%
Francoforte 10:16
23.731 -0,16%

Piazza Affari: spinge in avanti Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: spinge in avanti Ferragamo
Prepotente rialzo per la maison del lusso, che mostra una salita bruciante del 4,83% sui valori precedenti.
Condividi
```