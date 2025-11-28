Milano
10:16
43.113
-0,25%
Nasdaq
26-nov
25.237
0,00%
Dow Jones
26-nov
47.427
0,00%
Londra
10:16
9.701
+0,07%
Francoforte
10:16
23.731
-0,16%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 10.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: spinge in avanti Ferragamo
Piazza Affari: spinge in avanti Ferragamo
Migliori e peggiori
,
In breve
28 novembre 2025 - 09.35
Prepotente rialzo per la
maison del lusso
, che mostra una salita bruciante del 4,83% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo
Piazza Affari: senza freni Ferragamo
Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo
Titoli e Indici
Salvatore Ferragamo
+3,35%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo
Piazza Affari: balza in avanti Ferragamo
Piazza Affari: spinge in avanti Intercos
Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo
Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo
Piazza Affari: senza freni Ferragamo
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto