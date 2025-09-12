Milano 15:22
42.450 +0,04%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 15:22
9.327 +0,32%
Francoforte 15:22
23.689 -0,06%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,07%)

Il Dow Jones apre a 46.077,14 punti

In breve, Finanza
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,07%, a quota 46.077,14 in apertura.
