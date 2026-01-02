Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 22:00
25.206 -0,17%
Dow Jones 22:01
48.382 +0,66%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,66%

Il Dow Jones termina gli scambi a 48.382,39 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,66% e chiude a 48.382,39 punti.
