Milano 13:07
42.407 -0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:07
9.333 +0,38%
Francoforte 13:07
23.654 -0,21%

Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V
Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.
Condividi
```