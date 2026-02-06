Francoforte: rosso per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V
, con un ribasso del 3,69%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Redcare Pharmacy N.V
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 68,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 65,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)