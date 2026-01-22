Milano 11:33
Francoforte: Redcare Pharmacy N.V, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Redcare Pharmacy N.V, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Redcare Pharmacy N.V si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 59,95 Euro. Prima resistenza a 61,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 58,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
