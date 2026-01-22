Francoforte: Redcare Pharmacy N.V, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Redcare Pharmacy N.V
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Redcare Pharmacy N.V
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 59,95 Euro. Prima resistenza a 61,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 58,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)